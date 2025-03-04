Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры – и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое.

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Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Об этом отметил Президент Украины Владимир Зеленский в сообщении в X.

«Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь длительного мира» – заявил Зеленский.

«Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры – и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое.

Затем мы хотим очень быстро пройти все следующие этапы и вместе с США договориться о сильной окончательной сделке» – объяснил Президент Украины.

Что касается соглашения о минералах и безопасности, то, по словам Зеленского, Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате.

«Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно» – отметил Зеленский.

Также он добавил, что Америка много сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. «И мы помним тот переломный момент, когда Президент Трамп предоставил Украине «джавелины». Мы благодарны за это», подчеркнул он.

Владимир Зеленский также заявил, что ему жаль, что встреча «в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось».

«Настало время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными» – подвел итог Зеленский.

Напоминаем, Дональд Трамп планирует 4 марта выступить перед Конгрессом США. В своем выступлении он изложит план прекращения войны в Украине.

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