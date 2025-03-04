Во Львовской области задержали адвоката, который за $14 000 обещал клиенту помочь избежать мобилизации

Адвоката задержали во время получения части неправомерной выгоды.

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Во Львовской области правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении адвокату, который уверял призывника, что за денежное вознаграждение может решить вопрос об уклонении от мобилизации.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, адвокат обещал повлиять на судью для принятия положительного решения о расторжении брака между мужчиной и женой, а также определения места жительства их несовершеннолетнего ребенка с отцом. Кроме этого, женщину должны были лишить родительских прав, а он стать единственным опекуном ребенка.

«Таким образом, это стало бы основанием для получения клиентом права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации в период действия военного положения на территории Украины. Стоимость такой «услуги» – 14 000 долларов США», – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали во время получения части неправомерной выгоды в размере 7 000 долларов США.

Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

В настоящее время продолжаются следственные действия.

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