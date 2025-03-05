ГНС напомнила условия проведения фактической проверки во время действия военного положения

Фактические проверки во время действия военного положения проводят в безопасных условиях.

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Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило условия проведения фактической проверки во время действия военного положения.

Фактические проверки во время действия военного положения проводятся при наличии безопасных условий для их проведения, а именно безопасного:

доступа, допуска к территориям, помещениям и другому имуществу, которые используются для осуществления хозяйственной деятельности и/или являются объектами налогообложения, или используются для получения доходов (прибыли), или связаны с другими объектами налогообложения таких налогоплательщиков;

доступа, допуска к документам, справкам о финансово-хозяйственной деятельности, полученных доходах, расходах налогоплательщиков и другой информации, связанной с исчислением и уплатой налогов, сборов, платежей, о соблюдении требований законодательства, осуществление контроля за которым возложено на контролирующие органы, а также к финансовой и статистической отчетности в порядке и на основаниях, определенных законом;

проведение инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, средств, снятие остатков товарно-материальных ценностей, наличных денег.

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