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ГНС напомнила условия проведения фактической проверки во время действия военного положения

07:00, 5 марта 2025
Фактические проверки во время действия военного положения проводят в безопасных условиях.
ГНС напомнила условия проведения фактической проверки во время действия военного положения
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Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило условия проведения фактической проверки во время действия военного положения.

Фактические проверки во время действия военного положения проводятся при наличии безопасных условий для их проведения, а именно безопасного:

  • доступа, допуска к территориям, помещениям и другому имуществу, которые используются для осуществления хозяйственной деятельности и/или являются объектами налогообложения, или используются для получения доходов (прибыли), или связаны с другими объектами налогообложения таких налогоплательщиков;
  • доступа, допуска к документам, справкам о финансово-хозяйственной деятельности, полученных доходах, расходах налогоплательщиков и другой информации, связанной с исчислением и уплатой налогов, сборов, платежей, о соблюдении требований законодательства, осуществление контроля за которым возложено на контролирующие органы, а также к финансовой и статистической отчетности в порядке и на основаниях, определенных законом;
  • проведение инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, средств, снятие остатков товарно-материальных ценностей, наличных денег.

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налоговая ГНС

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