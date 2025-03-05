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ДПС нагадала умови проведення фактичної перевірки під час дії воєнного стану

07:00, 5 березня 2025
Фактичні перевірки під час дії воєнного стану проводять за безпечних умов.
ДПС нагадала умови проведення фактичної перевірки під час дії воєнного стану
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Головне управління ДПС у Дніпропетровській області роз’яснило умови проведення фактичної перевірки під час дії воєнного стану.

Фактичні перевірки під час дії воєнного стану проводяться за наявності безпечних умов для їх проведення, а саме безпечного:

  • доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування таких платників податків;
  • доступу, допуску до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та до іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також до фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;
  • проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

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