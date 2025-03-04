«Зустріч у Білому домі пройшла не так, як передбачалося»: Володимир Зеленський заявив, Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир

«Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно» – зазначив Володимир Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський опублікував повідомлення у соцмережі Х, в якому заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і що «зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося».

Нижче наводимо його повідомлення.

«Хочу ще раз наголосити, що Україна прагне до миру. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни.

Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці.

Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру.

Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме.

Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду.

Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам’ятаємо той переламний момент, коли Президент Трамп надав Україні «джавеліни». Ми вдячні за це.

Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося.

Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними.

Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно» – зазначив Зеленський.

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