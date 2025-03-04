Шевченківський райсуд Києва повідомив про наявність 10 вакантних посад

Шевченківський районний суд міста Києва повідомив, що у суді є наявні вакантні посади.
Серед яких:
- помічник судді (цивільна колегія);
- секретар судового засідання;
- головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ;
- головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ;
- головний спеціаліст відділу кадрової роботи та управління персоналом;
- головний спеціаліст із забезпечення звʼязків із засобами масової інформації;
- головний спеціаліст з інформаційних технологій;
- судовий розпорядник;
- експедитор;
- діловод.
«Водночас повідомляємо про можливість стажування з метою подальшого заміщення даних вакантних посад.
Більш детальну інформацію щодо зайняття вакантних посад можна отримати у заступника керівника апарату Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, кабінет 210, тел. (044) 298-58-68», - додали у суді.
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