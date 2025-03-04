Шевченківський райсуд Києва повідомив про наявність 10 вакантних посад

Шевченківський райсуд Києва шукає помічника судді, секретаря судового засідання та низку інших спеціалістів.

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Шевченківський районний суд міста Києва повідомив, що у суді є наявні вакантні посади.

Серед яких:

- помічник судді (цивільна колегія);

- секретар судового засідання;

- головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ;

- головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ;

- головний спеціаліст відділу кадрової роботи та управління персоналом;

- головний спеціаліст із забезпечення звʼязків із засобами масової інформації;

- головний спеціаліст з інформаційних технологій;

- судовий розпорядник;

- експедитор;

- діловод.

«Водночас повідомляємо про можливість стажування з метою подальшого заміщення даних вакантних посад.

Більш детальну інформацію щодо зайняття вакантних посад можна отримати у заступника керівника апарату Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, кабінет 210, тел. (044) 298-58-68», - додали у суді.

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