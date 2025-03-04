Шевченковский райсуд Киева сообщил о наличии 10 вакантных должностей

Шевченковский районный суд города Киева сообщил, что в суде имеются вакантные должности.
Среди них:
- помощник судьи (гражданская коллегия);
- секретарь судебного заседания;
- главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел;
- главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел;
- главный специалист отдела кадровой работы и управления персоналом;
- главный специалист по связям со средствами массовой информации;
- главный специалист по информационным технологиям;
- судебный распорядитель;
- экспедитор;
- деловод.
«Также сообщаем о возможности прохождения стажировки с целью дальнейшего замещения указанных вакантных должностей.
Более детальную информацию о занятии вакантных должностей можно получить у заместителя руководителя аппарата Шевченковского районного суда г. Киева по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-А, кабинет 210, тел. (044) 298-58-68», – добавили в суде.
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