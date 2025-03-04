Рассмотрение и разрешение дела неполномочным составом суда — Седьмой апелляционный админсуд представил анализ актуальной судебной практики

В 7ААС отметили, что процессуальные нарушения при определении состава суда всегда приводят к отмене судебных решений с направлением дела на новое рассмотрение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Седьмой апелляционный административный суд представил анализ актуальной судебной практики по рассмотрению и разрешению дела неполномочным составом суда.

Отмечается, что процессуальные нарушения при определении состава суда всегда приводят к отмене судебных решений с направлением дела на новое рассмотрение. Одним из таких нарушений является рассмотрение дела неполномочным составом суда, что прямо нарушает положения Кодекса административного судопроизводства Украины.

Действующее процессуальное законодательство не содержит определения термина "неполномочный состав суда", однако состав суда можно считать неполномочным, если:

дело рассмотрено с нарушением правил подсудности;

дело рассмотрено и разрешено судьей или с участием судьи, срок полномочий которого истек;

дело рассмотрено и разрешено лицом, которое не является судьей данного суда, или с его участием;

дело передано на рассмотрение судье с нарушением установленного порядка распределения судебных дел или с нарушением принципа неизменности состава суда;

дело рассмотрено и разрешено судьей или с участием судьи, который ранее участвовал в его рассмотрении;

дело, которое подлежит коллегиальному рассмотрению, было рассмотрено и разрешено судьей единолично. Такая позиция изложена Верховным Судом в деле № 640/19764/20.

В то же время Кассационный административный суд в составе ВС дал правовое заключение о необходимости соблюдения предписаний статьи 37 КАС Украины при новом рассмотрении дела после отмены постановления или определения суда апелляционной инстанции (решение по делу № 560/156/23).

Так, суд кассационной инстанции акцентировал внимание на нарушении требований части 2 статьи 37 КАСУ: суд апелляционной инстанции рассматривал дело тем же составом суда, который ранее принял постановление, отмененное Верховным Судом.

ВС подчеркнул, что согласно части 2 статьи 37 КАСУ, судья, принимавший участие в рассмотрении административного дела в суде апелляционной инстанции, не может участвовать в его новом рассмотрении после отмены постановления суда апелляционной инстанции.

Суд указал, что формулировка "в новом его рассмотрении" охватывает любое повторное рассмотрение дела, независимо от того, было ли оно направлено на новое рассмотрение или для продолжения рассмотрения.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 170 КАС Украины, судья отказывает в открытии производства по административному делу, если по спору между теми же сторонами, по тому же предмету и на тех же основаниях уже имеется вступившее в законную силу решение или постановление суда, а также определение о закрытии производства по административному делу.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 238 КАС Украины, суд закрывает производство по делу, если имеется вступившее в законную силу постановление или определение суда о закрытии производства по делу между теми же сторонами, по тому же предмету и на тех же основаниях.

Согласно части 2 статьи 239 КАС Украины, в случае закрытия производства по делу повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, по тому же предмету и на тех же основаниях не допускается.

Такое содержание норм процессуального закона указывает на то, что закрытие производства является одним из вариантов разрешения дела, поэтому апелляционный пересмотр определения суда первой инстанции о закрытии производства является рассмотрением дела в суде апелляционной инстанции.

К аналогичным выводам пришел и Верховный Суд в постановлениях от 23.07.2020 по делу № 910/9266/14 и от 26.01.2022 по делу № 522/9302/18.

Верховный Суд также обратил внимание на необходимость соблюдения порядка распределения дел в суде апелляционной инстанции, поскольку дело № 560/156/23 не было распределено автоматизированной системой, а передано ранее определенному составу суда, что является нарушением статьи 15-1 КАСУ и Положения об автоматизированной системе документооборота суда.

Суд кассационной инстанции отметил, что согласно пункту 2.3.43 Положения № 25, дела, поступившие после отмены определений о закрытии производства, не подлежат передаче ранее определенному составу суда, а подлежат автоматизированному распределению на общих основаниях.

Соблюдение этих требований будет способствовать обеспечению справедливого правосудия и защите прав участников судебного процесса.

Таким образом, важно придерживаться ограничений, установленных статьей 37 КАС Украины, а также установленного порядка распределения дел, чтобы обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дел. Соблюдение этих требований будет способствовать обеспечению справедливого правосудия и защите прав участников судебного процесса.Подписывайтесь на наш Тelegram-

канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.