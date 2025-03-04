«Встреча в Белом доме прошла не так, как предполагалось»: Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир

«Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Жаль, что так получилось. Настало время сделать все правильно» – отметил Владимир Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал сообщение в социальной сети X, в котором заявил, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, и что «встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось».

Ниже приводим его сообщение.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что Украина стремится к миру. Никто из нас не хочет бесконечной войны.

Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надёежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы.

Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь длительного мира.

Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры – и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое.

Затем мы хотим очень быстро пройти все следующие этапы и вместе с США договориться о сильной окончательной сделке.

Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. И мы помним тот переломный момент, когда Президент Трамп предоставил Украине «джавелины». Мы благодарны за это.

Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Жаль, что так получилось.

Настало время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными.

Что касается соглашения о минералах и безопасности, то Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно» – отметил Зеленский.

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