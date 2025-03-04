На Львівщині затримали адвоката, який за $14000 обіцяв клієнту допомогти уникнути мобілізації

Адвоката затримали під час одержання частини неправомірної вигоди.

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На Львівщині правоохоронці викрили та повідомили про підозру адвокату, який запевняв призовника, що за грошову винагороду може вирішити питання щодо уникнення мобілізації.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, адвокат обіцяв вплинути на суддю для прийняття позитивного рішення щодо розірвання шлюбу між чоловіком та дружиною, та визначення місця проживання їх малолітньої дитини з батьком. Окрім цього, жінку позбавлять батьківських прав і він стане єдиним опікуном дитини.

«Відтак, це буде підставою для отримання клієнтом права на відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією під час дії воєнного стану на території України. Ціна такої послуги – 14 000 доларів США», - сказано у повідомленні.

Підозрюваного затримали під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 7 000 доларів США.

Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі тривають слідчі дії.

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