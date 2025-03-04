Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну — Володимир Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Про це зазначив Президент України Володимир Зеленський у повідомленні в Х.

«Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру» – заявив Зеленський.

«Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме.

Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду» – пояснив Президент України.

Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то, за словами Зеленського, Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. «Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно» – зазначив Зеленський.

Також він додав, що Америка багато зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. «І ми пам’ятаємо той переламний момент, коли Президент Трамп надав Україні «джавеліни». Ми вдячні за це», підкреслив він.

Володимир Зеленський також заявив, що йому прикро, що зустріч «у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося»

«Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними» – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Дональд Трамп планує 4 березня виступити перед Конгресом США. В своєму виступі він окреслить план припинення війни в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.