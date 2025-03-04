Дональд Трамп у промові на спільному засіданні Конгресу окреслить свої плани щодо припинення війни в Україні – Fox News

Президент США Дональд Трамп окреслить план припинення війни в Україні, але демократи, як повідомляють американські медіа, спробують зірвати його виступ.

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Президент США Дональд Трамп збирається виступити на спільному засіданні Конгресу у вівторок, 4 березня, о 4 ранку за київським часом вперше за свій другий термін.

Очікується, що він окреслить свої плани щодо нації під темою «Відновлення американської мрії».

Офіційні особи Білого дому повідомили Fox News, що промова включатиме чотири основні розділи: досягнення за другий термін Трампа на даний момент у країні та за кордоном; що адміністрація Трампа зробила для економіки; Президент знову закликає Конгрес ухвалити додаткове фінансування безпеки кордонів; і плани президента щодо миру в усьому світі.

Що стосується зовнішньої політики, очікується, що президент окреслить свої плани «відновити мир у всьому світі». Представник Білого дому заявив Fox News, що він викладе свої плани щодо припинення війни в Україні.

Разом з тим, як повідомляє Axios, демократи планують зірвати виступ Дональда Трампа.

Нагадаємо, 3 березня Трамп опублікував у своєму обліковому записі Truth Social повідомлення про те, що «завтрашній вечір буде великим. Я скажу, як є!»

Також планується, що у зверненні Трамп закликає Конгрес ухвалити більше фінансування безпеки кордону і продовження будівництва прикордонної стіни вздовж південного кордону США.

Нагадаємо, що у 2026 році відбудеться переобрання частини законодавчого органу США, і демократи сподіваються отримати більше місць для можливості впливати на політику США.

Автор: Наталя Мамченко

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