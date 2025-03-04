Італія не відправлятиме солдатів в Україну — Мелоні заявила, що не впевнена в ефективності

На думку прем’єра Італії, це складна в реалізації річ, яка може виявитись не ефективною.

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Італія не буде відправляти своїх миротворців до України. Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні в інтерв'ю телеканалу Rai 1 Secolo.

Вона зазначила, що ідея відправлення миротворців до України, висунута Францією та Великою Британією, «складна для реалізації».

«Щодо пропозиції про відправку європейських солдатів, висунутої Францією і Великою Британією… На мою думку, це дуже складна в реалізації річ, я не впевнена в ефективності, це причина, чому, як ви знаєте, ми заявили, що не будемо відправляти італійських солдатів в Україну», — заявила Мелоні.

За її словами, відповідні дискусії з’явилися через те, що європейці намагаються зробити «щось корисне», намагаючись знайти рішення.

Раніше повідомлялося, що Австралія може розглянути можливість розміщення своїх військових в Україні як частини міжнародної миротворчої операції.

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