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Италия не будет отправлять солдат в Украину — Мелони заявила, что не уверена в эффективности

17:15, 4 марта 2025
По мнению премьера Италии, это сложная в реализации вещь, которая может оказаться неэффективной.
Италия не будет отправлять солдат в Украину — Мелони заявила, что не уверена в эффективности
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Италия не будет отправлять своих миротворцев в Украину. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью телеканалу Rai 1 Secolo.

Она отметила, что идея отправки миротворцев в Украину, выдвинутая Францией и Великобританией, «сложна для реализации».

«Что касается предложения о направлении европейских солдат, выдвинутого Францией и Великобританией… На мой взгляд, это очень сложная в реализации вещь, я не уверена в ее эффективности. Именно поэтому, как вы знаете, мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат в Украину», — заявила Мелони.

По ее словам, соответствующие дискуссии возникли потому, что европейцы пытаются сделать «что-то полезное», стараясь найти решение.

Ранее сообщалось, что Австралия может рассмотреть возможность размещения своих военных в Украине в качестве части международной миротворческой операции.

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