Дональд Трамп в речи на совместном заседании Конгресса изложит свои планы по прекращению войны в Украине – Fox News

Президент США Дональд Трамп изложит план прекращения войны в Украине, но демократы, как сообщают американские СМИ, попытаются сорвать его выступление.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп собирается выступить на совместном заседании Конгресса во вторник, 4 марта, в 4 утра по киевскому времени впервые за свой второй срок.

Ожидается, что он изложит свои планы для нации под темой «Восстановление американской мечты».

Официальные лица Белого дома сообщили Fox News, что речь будет включать четыре основных раздела: достижения за второй срок Трампа на данный момент в стране и за рубежом; что администрация Трампа сделала для экономики; Президент снова призывает Конгресс принять дополнительное финансирование безопасности границ; и планы президента по миру во всем мире.

Что касается внешней политики, ожидается, что президент изложит свои планы «восстановить мир во всем мире». Представитель Белого дома заявил Fox News, что он изложит свои планы по прекращению войны в Украине.

Вместе с тем, как сообщает Axios, демократы планируют сорвать выступление Дональда Трампа.

Напоминаем, 3 марта Трамп опубликовал в своем аккаунте Truth Social сообщение о том, что «завтрашний вечер будет великим. Я скажу, как есть!»

Также планируется, что в обращении Трамп призывает Конгресс принять больше финансирования безопасности границ и продолжение строительства пограничной стены вдоль южной границы США.

Напомним, что в 2026 году состоится переизбрание части законодательного органа США и демократы надеются получить больше мест для возможности влиять на политику США.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.