Практика судов
  1. Публикации
  2. / В мире

Дональд Трамп в речи на совместном заседании Конгресса изложит свои планы по прекращению войны в Украине – Fox News

16:48, 4 марта 2025
Президент США Дональд Трамп изложит план прекращения войны в Украине, но демократы, как сообщают американские СМИ, попытаются сорвать его выступление.
Дональд Трамп в речи на совместном заседании Конгресса изложит свои планы по прекращению войны в Украине – Fox News
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп собирается выступить на совместном заседании Конгресса во вторник, 4 марта, в 4 утра по киевскому времени впервые за свой второй срок.

Ожидается, что он изложит свои планы для нации под темой «Восстановление американской мечты».

Официальные лица Белого дома сообщили Fox News, что речь будет включать четыре основных раздела: достижения за второй срок Трампа на данный момент в стране и за рубежом; что администрация Трампа сделала для экономики; Президент снова призывает Конгресс принять дополнительное финансирование безопасности границ; и планы президента по миру во всем мире.

Что касается внешней политики, ожидается, что президент изложит свои планы «восстановить мир во всем мире». Представитель Белого дома заявил Fox News, что он изложит свои планы по прекращению войны в Украине.

Вместе с тем, как сообщает Axios, демократы планируют сорвать выступление Дональда Трампа.

Напоминаем, 3 марта Трамп опубликовал в своем аккаунте Truth Social сообщение о том, что «завтрашний вечер будет великим. Я скажу, как есть!»

Также планируется, что в обращении Трамп призывает Конгресс принять больше финансирования безопасности границ и продолжение строительства пограничной стены вдоль южной границы США.

Напомним, что в 2026 году состоится переизбрание части законодательного органа США и демократы надеются получить больше мест для возможности влиять на политику США.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Марьяна Безуглая заявила, что не подписывала обращение Верховной Рады к Трампу, и это «инициатива руководителей парламентских фракций»

Ранее Никита Потураев почему-то назвал опубликованное на сайте Верховной Рады обращение к президенту США Дональду Трампу дезинформацией.

Дональд Трамп в речи на совместном заседании Конгресса изложит свои планы по прекращению войны в Украине – Fox News

Президент США Дональд Трамп изложит план прекращения войны в Украине, но демократы, как сообщают американские СМИ, попытаются сорвать его выступление.

В Еврокомиссии не считают, что вправе комментировать действия США по приостановке поставок оружия Украине

В Еврокомиссии не комментируют приостановку США поставок оружия Украине, в Великобритании тоже пока молчат, хотя Стармер накануне провел телефонный разговор с Трампом.

Если участник дела указал в жалобе в суд телефон и электронный адрес, он обязан получать уведомления и отвечать на них – Верховный Суд

Заявительница утверждала, что вызов в судебное заседание с помощью SMS-сообщений без ее письменного согласия противоречит предписаниям УПК.

Верховной Раде предлагают восстановить систему военных судов

В парламенте зарегистрирован законопроект о восстановлении в Украине системы военных судов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Мельник
    Олег Мельник
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Оксана Ул’яновська
    Оксана Ул’яновська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва