Володимир Зеленський підтверджує готовність України підписати угоду про корисні копалини і безпеку, — МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Президент Володимир Зеленський готовий підписати угоду зі США про копалини.

Джерело фото: Європейська правда

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х повідомив, що Президент Володимир Зеленський підтверджує подяку України за підтримку США та готовність підписати угоду про корисні копалини і безпеку.

"Президент Володимир Зеленський чітко викладає свої думки. Підтверджує прихильність України до миру і намічає перші кроки для його досягнення; підтверджує подяку України за підтримку США; підтверджує готовність підписати угоду про корисні копалини та безпеку. Сильні слова сильного лідера", - повідомив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду зі США щодо корисних копалин "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".

Також Президент зазначив, що Україна прагне до миру і готова працювати для цього з США.

Зазначимо, що Верховна Рада звернулася до Дональда Трампа щодо необхідності партнерства зі США у сфері корисних копалин.

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