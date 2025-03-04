Україна готова підписати угоду щодо копалин в будь-якому зручному форматі,— Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду зі США щодо корисних копалин «в будь-який час і в будь-якому зручному форматі».

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Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність підписати угоду зі США щодо корисних копалин «в будь-який час і в будь-якому зручному форматі». Про це він написав у соцмережі Х.

"Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир.

Також Президент зазначив, що Україна прагне до миру і готова працювати для цього з США.

Зазначимо, що Верховна Рада звернулася до Дональда Трампа щодо необхідності партнерства зі США у сфері корисних копалин.

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