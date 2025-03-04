Украина готова подписать соглашение по ископаемым в любом удобном формате, — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение с США о полезных ископаемых «в любое время и в любом удобном формате».

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности подписать соглашение с США по поводу полезных ископаемых «в любое время и в любом удобном формате». Об этом он написал в соцсети Х.

"Что касается соглашения о минералах и безопасности, то Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежным гарантиям безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", - сообщил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина готова поскорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

Также Президент отметил, что Украина стремится к миру и готова работать для этого с США.

Отметим, что Верховная Рада обратилась к Дональду Трампу о необходимости партнерства с США в сфере полезных ископаемых.

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