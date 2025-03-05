Пенсионный фонд объяснил, где можно узнать о результатах прохождения видеоидентификации

Пенсионный фонд заявил, что узнать о результатах прохождения видеоидентификации можно двумя способами.

Фото: informator.ua

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Пенсионный фонд Украины объяснил, где можно получить информацию о результатах прохождения видеоидентификации.

В ПФУ отметили, что для прохождения идентификации в режиме видеоконференцсвязи пенсионеру необходимо подать соответствующее заявление (через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины).

В заявлении обязательно указывается, в частности, адрес электронной почты пенсионера.

Именно на электронную почту пенсионера (его законного представителя или помощника) придет уведомление о результатах прохождения видеоидентификации.

Кроме того, если пенсионер указал в заявлении свой индивидуальный налоговый номер, информация о прохождении идентификации также будет отображена в личном кабинете пенсионера на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «Мои обращения».

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