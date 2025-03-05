Пенсійний фонд пояснив, де можна дізнатись про результати проходження відеоідентифікації

Пенсійний фонд заявив, що дізнатись про результати проходження відеоідентифікації можна двома способами.

Фото: informator.ua

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Пенсійний фонд України пояснив, де можна дізнатись про результати проходження відеоідентифікації.

У ПФ зазначили, що для проходження ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку пенсіонеру потрібно подати відповідну заяву (через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або через Контакт-центр Пенсійного фонду України).

У заяві обов’язково зазначається, зокрема, адреса електронної пошти пенсіонера.

Саме на електронну пошту пенсіонера (його законного представника чи помічника) прийде повідомлення про результати проходження відеоідентифікації.

Крім того, якщо пенсіонер зазначив у заяві свій індивідуальний податковий номер, інформацію про проходження ідентифікації також буде відображено в особистому кабінеті пенсіонера на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі «Мої звернення».

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