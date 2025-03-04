Путін погодився допомогти Трампу в ядерних переговорах з Іраном, — ЗМІ

Як пише Bloomberg, РФ погодилася допомагати адміністрації президента Дональда Трампа у веденні переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп попросив Путіна допомогти у комунікації з Іраном щодо його ядерної програми. Про це пише Bloomberg.

За даними видання, Трамп порушив це питання під час телефонної розмови з Путіним у лютому. Через кілька днів високопосадовці з його адміністрації обговорили це питання. Зокрема Трамп хоче "ядерну мирну угоду з Іраном".

Як пише Bloomberg, РФ погодилася допомогти адміністрації Трампа спілкуватися з Іраном із низки питань, включаючи ядерну програму Ісламської Республіки та підтримку країною регіональних антиамериканських угруповань.

Поки ні Росія, ні Іран публічно не підтвердили і не спростували цю інформацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.