США розпочали торговельну війну з Канадою, — Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що Канада запроваджує 25% мита проти американських товарів вартістю у 155 мільярдів доларів.

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що США оголосили торговельну війну проти його країни. Тому Оттава вводить 25% мита проти американських товарів на суму 155 мільярдів доларів, повідомляє CTV News.

Трюдо додав, що Канада не збирається відступати. Він наголосив, що його країна збереже тарифи на американські товари, поки президент США Дональд Трамп не скасує американські тарифи.

Прем'єр-міністр Канади пояснив, що американські товари вартістю 30 мільярдів доларів обкладуть митами негайно, а решту товарів вартістю 125 мільярдів доларів обкладуть митами через 21 день.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявив, що з 4 березня він запроваджує нові мита для Канади та Мексики.

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