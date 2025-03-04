Ні Європа, ні США, ні Україна «не можуть продовжувати цю війну нескінченно», — Венс закликав Україну до переговорів

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна має сісти за стіл переговорів почати діалог з США.

Фото: Суспільне

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Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що війна в Україні дійшла до точки, коли ні Європа, ні Сполучені Штати, ні Україна "не можуть продовжувати цю війну нескінченно". Також він додав, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб українська влада повернулася за стіл переговорів. Про це Венс сказав під час спілкування з журналістами.

За його словами, США хочуть, щоб в українців була суверенна і незалежна країна, та закликав до переговорів.

"Тому важливо, щоб усі сіли за стіл переговорів, і президент (Дональд Трамп) намагається послати дуже чітке послання. Українці повинні сісти за стіл переговорів і почати домовлятися з президентом Трампом", - додав Венс.

Відповідаючи на запитання про те, чи вважає він, що угода щодо корисних копалин усе ще можлива, Венс сказав: "Безумовно, так".

"І я думаю, що президент усе ще прихильний до угоди щодо мінералів. Я думаю, ми почули кілька позитивних моментів, але поки, звичайно, не підписали угоду з нашими друзями в Україні", – зазначив віце-президент США.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду зі США щодо корисних копалин "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".

Також Президент зазначив, що Україна прагне до миру і готова працювати для цього з США.

Зазначимо, що Верховна Рада звернулася до Дональда Трампа щодо необхідності партнерства зі США у сфері корисних копалин.

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