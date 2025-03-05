Податкова пояснила, чи обов’язково відображати рядок «решта» у нових фіскальних чеках

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 1 березня усі магазини, аптеки та кафе перейшли на нові чеки.
Державна податкова служба України повідомила, що у фіскальному касовому чеку відображаються лише ті реквізити, які наявні у платника під час формування конкретного чеку.
«Тобто рядок «решта» не заповнюється, якщо такої решти при проведенні розрахунку не було.
Це правило стосується й інших реквізитів, які передбачені формою», - заявили у податковій.
Також у податковій привели приклад, які реквізити можуть не зазначатися:
▪️ ІПН платника ПДВ – якщо платник не зареєстрований платником ПДВ;
▪️ УКТЗЕД – якщо товар не підакцизний;
▪️ реквізит марки акцизного податку – якщо товар не маркований;
▪️ рядки 12 - 17 – якщо при розрахунку не використовувалась платіжна картка і пристрої не зʼєднані і не поєднані;
▪️ ставки податків – якщо суб’єкт господарювання не є платником таких податків тощо.
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