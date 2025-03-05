Податкова пояснила, чи обов’язково відображати рядок «решта» у нових фіскальних чеках

У ДПС заявили, що рядок «решта» не заповнюється, якщо такої решти при проведенні розрахунку не було.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 1 березня усі магазини, аптеки та кафе перейшли на нові чеки.

Державна податкова служба України повідомила, що у фіскальному касовому чеку відображаються лише ті реквізити, які наявні у платника під час формування конкретного чеку.

«Тобто рядок «решта» не заповнюється, якщо такої решти при проведенні розрахунку не було.

Це правило стосується й інших реквізитів, які передбачені формою», - заявили у податковій.

Також у податковій привели приклад, які реквізити можуть не зазначатися:

▪️ ІПН платника ПДВ – якщо платник не зареєстрований платником ПДВ;

▪️ УКТЗЕД – якщо товар не підакцизний;

▪️ реквізит марки акцизного податку – якщо товар не маркований;

▪️ рядки 12 - 17 – якщо при розрахунку не використовувалась платіжна картка і пристрої не зʼєднані і не поєднані;

▪️ ставки податків – якщо суб’єкт господарювання не є платником таких податків тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.