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Перехідного періоду не буде – з 1 березня усі магазини, аптеки та кафе перейдуть на нові чеки

12:10, 28 лютого 2025
Нові вимоги до фіскальних чеків набирають чинності з 1 березня 2025.
Перехідного періоду не буде – з 1 березня усі магазини, аптеки та кафе перейдуть на нові чеки
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Міністерство фінансів України нагадало, що з 1 березня 2025 року вступають в силу нові вимоги до форми та змісту фіскальних чеків. Перехідний період більше не буде продовжений, незважаючи на заклики бізнесу. Про це повідомили у відомстві.

Ще у 2023 році Мінфін почав обговорення змін до форм розрахункових документів з громадськістю та бізнесом, зокрема з виробниками касової техніки. Це дозволило підготувати проєкт наказу щодо внесення змін і забезпечити бізнесу достатньо часу для адаптації.

«11 січня 2025 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 22 листопада 2024 року № 601 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13» та дві редакції змін до нього (накази у № 632 та № 674)», – йдеться у повідомленні.

Також, відповідно до Закону України від 29 червня 2023 року, з 1 березня 2025 року буде забезпечено тестове функціонування Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Одна з основних вимог — зазначення унікального ідентифікатора електронної марки акцизного податку в нових фіскальних чеках.

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Мінфін РРО

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