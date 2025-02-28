На станції метро «Теремки» в Києві відновлюють роботу другого виходу

Другий вихід на станції «Теремки», що веде до ТРЦ «Магелан», відновить роботу з 1 березня.

Фото: wikipedia

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З 1 березня на станції метро «Теремки» в Києві відновить роботу другий вихід, повідомили в КМДА.

Вестибюль № 1, що веде до ТРЦ «Магелан», працюватиме з 5:47 до 22:22, тоді як вестибюль № 2 залишається в режимі без змін: з 5:50 до 22:25.

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену працюють цілодобово в режимі укриття. Вхід на станції відкритий через всі вестибюлі.

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