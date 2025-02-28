На станции метро «Теремки» в Киеве возобновляют работу второго выхода

Второй выход на станции «Теремки», ведущий к ТРЦ «Магелан», возобновит работу с 1 марта.

Фото: wikipedia

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С 1 марта на станции метро «Теремки» в Киеве возобновит работу второй выход, сообщили в КГГА.

Вестибюль № 1, ведущий к ТРЦ «Магелан», будет работать с 5:47 до 22:22, тогда как вестибюль № 2 остается в режиме без изменений: с 5:50 до 22:25.

В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена работают круглосуточно в режиме укрытия. Вход на станции открыт через все вестибюли.

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