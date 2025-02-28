Презентовано українськомовну версію Платформи обміну знаннями ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини та Верховний Суд реалізували спільний проект для покращення доступу до знань про практику ЄСПЛ в Україні.

Фото: Верховний Суд

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Європейський суд з прав людини та Верховний Суд втілили спільний проєкт щодо покращення доступності знань про практику Європейського суду з прав людини в Україні. Про це повідомляє ВС.

27 лютого в Страсбурзі відбулася конференція, присвячена запуску неофіційних мовних версій Платформи обміну знаннями ЄСПЛ «Knowledge Sharing Platform» (ECHR-KS) у межах проєкту «Посилення принципу субсидіарності: підтримка обміну знаннями про ЄСПЛ та діалогу вищих судових інстанцій» (проєкт «Субсидіарність»).

Цей захід високого рівня відбувався за участю Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе, Генерального директора Директорату з прав людини і верховенства права РЄ Джанлуки Еспозіто, Голови Європейського суду з прав людини Марко Бошняка, Голови Верховного Суду Станіслава Кравченка, Міністра юстиції Люксембургу Елізабет Марг, Міністра юстиції Румунії Раду Марінеску, заступника Міністра юстиції Туреччини Ніязі Ачара, керівника Секретаріату ЄСПЛ Маріалени Цірлі та юрисконсульта ЄСПЛ Анни Остін.

У своєму виступі Голова ВС наголосив, що навіть попри надскладні умови війни Верховний Суд доклав усіх необхідних зусиль для того, щоб виконати взяті на себе зобов’язання щодо перекладу матеріалів, розміщених на Платформі, адже запуск її українськомовної версії є важливим кроком у забезпеченні імплементації європейських стандартів правосуддя національною правовою системою.

Так, ще з 2019 року Верховний Суд перекладає та готує аналітичні огляди рішень ЄСПЛ, зокрема, постановлених проти України, публікує відповідні матеріали на власних інформаційних ресурсах і надсилає їх до судів усіх інстанцій та юрисдикцій. Тож запуск українськомовної версії Платформи обміну знаннями є логічним продовженням роботи Верховного Суду, спрямованої на поширення знань про актуальну практику ЄСПЛ.

Крім того, відтепер, маючи доступ до аналітичних матеріалів ЄСПЛ українською мовою, судді національних судів матимуть можливість більш поглиблено вивчати підходи ЄСПЛ для того, щоб ефективно застосовувати його практику при вирішенні складних правових питань. У перспективі це сприятиме й подоланню системних проблем, наявність яких ЄСПЛ неодноразово констатував у рішеннях у справах проти України.

До того ж, за словами Станіслава Кравченка, запуск українськомовної версії Платформи є надзвичайно важливим не лише через необхідність дотримання Україною вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а й у контексті євроінтеграційного процесу.

Ален Берсе зауважив, що запуск версій Платформи неофіційними мовами має неабияке значення з огляду на принцип субсидіарності, відповідно до якого ЄСПЛ виконує допоміжну роль у захисті прав людини, а головна роль належить національним органам та судам.

Генеральний секретар Ради Європи зазначив, що в контексті дослідження практики ЄСПЛ постають два ключові виклики, пов’язані з її обсягом та складністю, а також з її доступністю для тих, хто не володіє офіційними мовами РЄ. Однак ці проблеми частково вдалося розв’язати завдяки запуску Платформи додатковими трьома мовами.

На переконання Алена Берсе, поглиблений доступ до знань розширить правові спільноти, сприятиме кращому взаєморозумінню між ЄСПЛ та національними судами й працюватиме на майбутні покоління.

За словами Марко Бошняка, запуск неофіційних мовних версій Платформи – це новий крок на шляху обміну знаннями, який було започатковано ще у 2010 році як Інтерлакенський процес. Згодом Платформа забезпечила втілення ідеї субсидіарності та посилення діалогу між національними судами і ЄСПЛ, з 2018 року – як внутрішній ресурс Суду, з 2019 нею послуговувалася Мережа вищих судів, а у 2022 році Платформа стала загальнодоступною англійською і французькою мовами.

Тепер матеріали, розміщені на ресурсі, перекладені й румунською, турецькою та українською мовами. Таким чином долаються мовні барʼєри доступу до практики ЄСПЛ, які заважають дії принципу субсидіарності.

Марко Бошняк зауважив, що з огляду на значний обсяг рішень ЄСПЛ, орієнтуватися в його практиці доволі складно, а Платформа є ефективним інструментом, який допомагає в цьому процесі.

Ознайомитись з Платформою можна за посиланням.

Фото: Верховний Суд

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