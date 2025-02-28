Рада прийняла за основу законопроект щодо продовження термінів дії документів з планування територій

Передбачені законопроектом зміни спрямовані на продовження вирішення органами місцевого самоврядування окремих питань під час здійснення планування територій до розроблення і затвердження містобудівної документації на місцевому рівні.

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Верховна Рада прийняла за основу проект Закону України 12283 про внесення змін до деяких законів України щодо продовження термінів дії документів з планування територій.

Як повідомив Комітет державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування , передбачені проектом зміни спрямовані на продовження вирішення органами місцевого самоврядування окремих питань під час здійснення планування територій до розроблення і затвердження містобудівної документації на місцевому рівні, яка одночасно є документацією із землеустрою, за визначеними згідно із законодавством новими вимогами щодо складу та змісту.

Парламент за наслідками розгляду в першому читанні прийняв за основу законопроект в редакції Комітету, яка передбачає продовження дії норм, визначених законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» та «Про регулювання містобудівної діяльності», на час дії воєнного стану та протягом трьох років з дня його припинення чи скасування.

При цьому парламентарі вирішили при підготовці законопроекту до другого читання врахувати пропозиції і поправки, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту, зокрема, забезпечення врахування вимог законодавства в частині формату зберігання та оброблення даних, вимог щодо структури бази геопросторових даних містобудівної документації для подальшої можливості її внесення до Містобудівного кадастру на державному рівні, а також забезпечення законодавчого врегулювання розроблення детальних планів територій тощо, скоротивши строк подання таких пропозицій і поправок наполовину.

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