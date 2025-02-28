Рада приняла за основу законопроект о продлении сроков действия документов по планированию территорий

Предусмотренные законопроектом изменения направлены на продолжение решения органами местного самоуправления отдельных вопросов при осуществлении планирования территорий до разработки и утверждения градостроительной документации на местном уровне.

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Верховная Рада приняла за основу проект Закона Украины 12283 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно продления сроков действия документов по планированию территорий.

Как сообщил Комитет государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, предусмотренные проектом изменения направлены на продолжение решения органами местного самоуправления отдельных вопросов при осуществлении планирования территорий до разработки и утверждения градостроительной документации на местном уровне, которая одновременно является документацией по землеустройству, в соответствии с определенными законодательством новыми требованиями к ее составу и содержанию.

Парламент по результатам рассмотрения в первом чтении принял за основу законопроект в редакции Комитета, которая предусматривает продление действия норм, определенных законами Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно планирования использования земель» и «О регулировании градостроительной деятельности», на время действия военного положения и в течение трех лет со дня его прекращения или отмены.

При этом парламентарии решили при подготовке законопроекта ко второму чтению учесть предложения и поправки, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении, но соответствуют предмету правового регулирования законопроекта, в частности: обеспечение соблюдения требований законодательства в части формата хранения и обработки данных, требований к структуре базы геопространственных данных градостроительной документации для дальнейшей возможности ее внесения в Градостроительный кадастр на государственном уровне, а также законодательное урегулирование разработки детальных планов территорий и т. д., сократив срок подачи таких предложений и поправок вдвое.

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