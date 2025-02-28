В Украине определят специальности, образование по которым не будут признавать с ВОТ – МОН

В Украине могут не признать образование по военным, правовым и безопасностным специальностям с ВОТ.

Фото: ukrinform

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Министерство образования и науки Украины подготовило проект порядка признания результатов обучения на временно оккупированных территориях (ВОТ), которым предусмотрен перечень специальностей, которые не будут подлежать признанию в Украине.

Как сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, документ уже направлен на рассмотрение Кабинета Министров, и сейчас идет его доработка. Согласно положению, не будут признаваться специальности, связанные с военным делом, правом, кибербезопасностью, государственной безопасностью и богословием.

«Проект акта направлен на рассмотрение Кабинета министров, сейчас происходит его доработка с Секретариатом КМУ. Положением предусмотрен перечень специальностей, которые не будут признаваться в Украине. Это специальности, которые касаются военных специальностей, юридические, кибербезопасность, государственная безопасность, богословие. Все остальное признаваться будет», - сказал Лисовой во время „часа вопросов к правительству“ в Верховной Раде.

Также не будут подлежать признанию результаты обучения на магистерском уровне по этим направлениям. Остальные специальности, полученные на ВОТ, будут подлежать процедуре признания в соответствии с установленным порядком.

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