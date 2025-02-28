Суд не нашел оснований для отмены штрафа более 304 тысяч за несвоевременную регистрацию налоговых накладных

Налоговой службой проведена камеральная проверка соблюдения порядка регистрации налоговых накладных, по результатам которой составлен акт и установлены нарушения.

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Суд апелляционной инстанции поддержал позицию контролирующего органа относительно правомерности принятого налогового уведомления-решения, которым на основании пункта 120-1.1 статьи 120 Налогового кодекса Украины к плательщику применены штрафные (финансовые) санкции на общую сумму 304 793,75 гривен. Об этом сообщает налоговая служба в Полтавской области.

Так, контролирующим органом проведена камеральная проверка соблюдения порядка регистрации налоговых накладных/расчетов корректировок налоговых накладных налогов. 046 589,65 гривен.

Судом приняты во внимание доводы контролирующего органа о том, что основанием для освобождения налогоплательщика от ответственности за несвоевременную регистрацию налоговых накладных в ЕРНН является невозможность последнего выполнить свою налоговую обязанность в связи с форс-мажорными обстоятельствами, связанными с введением документов подлежащим заявлению на территории Украины.

Вместе с тем истец не обращался к ответчику с таким заявлением, а следовательно, должен был соблюдать сроки регистрации налоговых накладных.

Суд отметил, что отсутствие регистрационного лимита не является уважительной причиной невозможности своевременного представления на регистрацию налоговых накладных, поскольку регистрационная сумма в системе электронного администрирования НДС зависит от действий истца и его контрагентов, которых истец выбирает самостоятельно, а потому истец как субъект предпринимательской деятельности должен рассчитывать.

Суд считает, что отсутствие субвенции не может быть единственным и безоговорочным обстоятельством для освобождения налогоплательщика от ответственности, а должно оцениваться в совокупности с другими обстоятельствами, подтверждающими или опровергающими позицию контролирующего органа о фактической возможности истца выполнить свой налоговый долг вовремя.

Пассивное поведение истца не свидетельствует о том, что он со своей стороны совершил все необходимые, возможные и зависимые от него действия по недопущению нарушения сроков регистрации налоговых накладных, что при установленных совокупностях обстоятельств является основанием для применения штрафных санкций на основании пункта 120-1 ст. 120-1 ТК Украины.

Следовательно, Вторым апелляционным административным судом от 29 января 2025 года по делу №440/9494/24 удовлетворена жалоба ГНС в Полтавской области.

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