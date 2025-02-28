Суд не знайшов підстав для скасування штрафу більше 304 тисяч за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних

Податковою службою проведено камеральну перевірку щодо дотримання порядку реєстрації податкових накладних, за результатами якої складено акт та встановлено порушення.

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Суд апеляційної інстанції підтримав позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятого податкового повідомлення-рішення, яким на підставі пункту 120-1.1 статті 120 Податкового кодексу України до платника застосовано штрафні (фінансові) санкції на загальну суму 304 793,75 гривень. Про це повідомляє податкова служба у Полтавській області.

Так, контролюючим органом проведено камеральну перевірку щодо дотримання порядку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, за результатами якої складено акт та встановлено порушення пункту 201.10 статті 201 ПК України у зв'язку з несвоєчасною реєстрацією в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних на загальну суму ПДВ 2 046 589,65 гривень.

Судом взято до уваги доводи контролюючого органу про те, що підставою для звільнення платника податків від відповідальності за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в ЄРПН є неможливість останнього виконати свій податковий обов’язок у зв’язку з форс-мажорними обставинами, пов’язаними з введенням воєнного стану на території України, про що до податкового органу подається заява із додаванням підтверджуючих документів. Разом з тим, позивач не звертався до відповідача із такою заявою, а отже мав дотримуватись строків реєстрації податкових накладних.

Суд відзначив, що відсутність реєстраційного ліміту не є поважною причиною неможливості своєчасного подання на реєстрацію податкових накладних, оскільки реєстраційна сума у системі електронного адміністрування ПДВ залежить від дій позивача та його контрагентів, яких позивач обирає самостійно, а тому позивач, як суб`єкт підприємницької діяльності має розраховувати свої реєстраційні ліміти та діяти з урахуванням мінімізації ризиків.

Суд вважає, що відсутність субвенції не може бути єдиною і беззаперечною обставиною для звільнення платника податків від відповідальності, а має оцінюватися у сукупності з іншими обставинами, які підтверджують або спростовують позицію контролюючого органу про фактичну можливість позивача виконати свій податковий обов`язок вчасно. Пасивна поведінка позивача не свідчить про те, що він зі свого боку вчинив всі необхідні, можливі та залежні від нього дії для недопущення порушення строків реєстрації податкових накладних, що за встановлених сукупностей обставин є підставою для застосування штрафних санкцій на підставі пункту 120-1 ст. 120-1 ПК України.

Відтак, Другим апеляційним адміністративним судом від 29 січня 2025 року у справі №440/9494/24 задоволено скаргу Головного управління ДПС у Полтавській області.

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