З 1 квітня до мінімального акцизного податкового зобов’язання щодо сигарет застосовується коефіцієнт 1,1 — ДПС

У ДПС пояснили, на яких платників акцизного податку та на яку продукцію розповсюджується застосування коефіцієнта 1,1.

Фото: ucap.io

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Державна податкова служба України повідомила, що з 1 квітня до 31 грудня 2025 року виробники та імпортери сигарет застосовують коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов’язання.

За результатами декларування платниками акцизу за 2024 рік частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні сигарет становить 55,8 відсотка, тобто є меншою за 60 %.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України на вебпорталі ДПС оприлюднена інформація щодо:

- загальної суми податкових зобов'язань з акцизного податку на сигарети;

- середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет;

- показника (у відсотках), що характеризує частку загальної суми податкових зобов'язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет.

Розрахунок показників здійснено на підставі даних декларацій з акцизного податку всіх виробників та імпортерів сигарет за січень – грудень 2024 року.

На яких платників акцизного податку та на яку продукцію розповсюджується застосування коефіцієнта 1,1?

На всіх виробників та імпортерів тютюнових виробів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 (сигарети без фільтру) та 2402 20 90 20 (сигарети з фільтром).

У які періоди та при яких обставинах застосовується коефіцієнт 1,1?

- при розрахунку акцизного податку, який сплачується (з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання) за марки, отримані у період з 1 квітня по 31 грудня 2025 року поточного року (абзац другий підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті 222 Кодексу);

та

- при визначенні податкового зобов’язання у деклараціях з акцизного податку за звітні періоди квітень – грудень 2025 року.

Як відображатиметься в податковій звітності за 2025 рік застосування коефіцієнту 1,1 до розміру мінімального акцизного податкового зобов’язання?

У графі 17 «Мінімальне податкове зобов’язання, встановлене Кодексом (грн) за 1000 шт» додатку 2 до Декларації з акцизного податку за звітні періоди квітень – грудень 2025 року зазначається мінімальне акцизне податкове зобов’язання, збільшене на коефіцієнт 1,1.

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