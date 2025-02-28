С 1 апреля к минимальному акцизному налоговому обязательству по сигаретам применяется коэффициент 1,1 — ГНС

В ГНС объяснили, на каких плательщиков акцизного налога и на какую продукцию распространяется применение коэффициента 1,1.

Фото: ucap.io

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Государственная налоговая служба Украины сообщила, что с 1 апреля по 31 декабря 2025 года производители и импортеры сигарет применяют коэффициент 1,1 к минимальному акцизному налоговому обязательству.

По результатам декларирования плательщиками акциза за 2024 год доля общей суммы налоговых обязательств по акцизному налогу в средневзвешенной розничной цене сигарет составляет 55,8 процента, то есть менее 60 %.

В соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины на веб-портале ГНС опубликована информация о:

общей сумме налоговых обязательств по акцизному налогу на сигареты;

средневзвешенной розничной цене продажи сигарет;

показателе (в процентах), характеризующем долю общей суммы налоговых обязательств по акцизному налогу в средневзвешенной розничной цене продажи сигарет.

Расчет показателей осуществлен на основании данных деклараций по акцизному налогу всех производителей и импортеров сигарет за январь – декабрь 2024 года.

На каких плательщиков акцизного налога и на какую продукцию распространяется применение коэффициента 1,1?

На всех производителей и импортеров табачных изделий по кодам согласно УКТ ВЭД 2402 20 90 10 (сигареты без фильтра) и 2402 20 90 20 (сигареты с фильтром).

В какие периоды и при каких обстоятельствах применяется коэффициент 1,1?

при расчете акцизного налога, который уплачивается (с учетом минимального акцизного налогового обязательства) за марки, полученные в период с 1 апреля по 31 декабря 2025 года (второй абзац подпункта 222.1.2 пункта 222.1 статьи 222 Кодекса);

и

при определении налогового обязательства в декларациях по акцизному налогу за отчетные периоды апрель – декабрь 2025 года.

Как будет отображаться в налоговой отчетности за 2025 год применение коэффициента 1,1 к размеру минимального акцизного налогового обязательства?

В графе 17 «Минимальное налоговое обязательство, установленное Кодексом (грн) за 1000 шт» приложения 2 к Декларации по акцизному налогу за отчетные периоды апрель – декабрь 2025 года указывается минимальное акцизное налоговое обязательство, увеличенное на коэффициент 1,1.

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