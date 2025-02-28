Практика судов
  1. В Украине

С 1 апреля к минимальному акцизному налоговому обязательству по сигаретам применяется коэффициент 1,1 — ГНС

11:27, 28 февраля 2025
В ГНС объяснили, на каких плательщиков акцизного налога и на какую продукцию распространяется применение коэффициента 1,1.
С 1 апреля к минимальному акцизному налоговому обязательству по сигаретам применяется коэффициент 1,1 — ГНС
Фото: ucap.io
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба Украины сообщила, что с 1 апреля по 31 декабря 2025 года производители и импортеры сигарет применяют коэффициент 1,1 к минимальному акцизному налоговому обязательству.

По результатам декларирования плательщиками акциза за 2024 год доля общей суммы налоговых обязательств по акцизному налогу в средневзвешенной розничной цене сигарет составляет 55,8 процента, то есть менее 60 %.

В соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины на веб-портале ГНС опубликована информация о:

  • общей сумме налоговых обязательств по акцизному налогу на сигареты;
  • средневзвешенной розничной цене продажи сигарет;
  • показателе (в процентах), характеризующем долю общей суммы налоговых обязательств по акцизному налогу в средневзвешенной розничной цене продажи сигарет.

Расчет показателей осуществлен на основании данных деклараций по акцизному налогу всех производителей и импортеров сигарет за январь – декабрь 2024 года.

На каких плательщиков акцизного налога и на какую продукцию распространяется применение коэффициента 1,1?

На всех производителей и импортеров табачных изделий по кодам согласно УКТ ВЭД 2402 20 90 10 (сигареты без фильтра) и 2402 20 90 20 (сигареты с фильтром).

В какие периоды и при каких обстоятельствах применяется коэффициент 1,1?

при расчете акцизного налога, который уплачивается (с учетом минимального акцизного налогового обязательства) за марки, полученные в период с 1 апреля по 31 декабря 2025 года (второй абзац подпункта 222.1.2 пункта 222.1 статьи 222 Кодекса);

и

при определении налогового обязательства в декларациях по акцизному налогу за отчетные периоды апрель – декабрь 2025 года.

Как будет отображаться в налоговой отчетности за 2025 год применение коэффициента 1,1 к размеру минимального акцизного налогового обязательства?

В графе 17 «Минимальное налоговое обязательство, установленное Кодексом (грн) за 1000 шт» приложения 2 к Декларации по акцизному налогу за отчетные периоды апрель – декабрь 2025 года указывается минимальное акцизное налоговое обязательство, увеличенное на коэффициент 1,1.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
За незаконное переправление за границу предлагают наказывать до 9 лет лишения свободы без возможности смягчения наказания – законопроект

Лицам, которые способствовали незаконному пересечению границы, в случае принятия законопроекта будет грозить до 9 лет лишения свободы без права на смягчение наказания.

Загранкомандировки судей Верховного Суда — кто, куда и когда ездил за границу в 2022-2024 годах

С 2022 года по декабрь 2024 года судьи Верховного Суда совершили 264 официальных заграничных командировки в 29 стран Европы, Северной Америки и Азии.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене права судов назначать условное наказание за уклонение от мобилизации

В случае принятия законопроекта суды не смогут назначать более мягкое наказание или наказание с испытательным сроком для лиц, уклонившихся от мобилизации.

Судам предлагают запретить смягчать наказание или назначать испытательный срок за уклонение от мобилизации и незаконное переправление за границу – законопроект

В Верховную Раду внесли законопроект, которым предлагается запретить судам назначать более мягкое наказание или наказание с испытательным сроком для уклонистов и лиц, которые способствовали незаконному пересечению границы.

По письмам-ходатайствам органов власти в течение 2024 года за границу выехало 15,7 тысячи мужчин, не вернулись – 1130

Половина таких мужчин, которые покинули страну благодаря этим письмам и не вернулись, выехали по ходатайству Министерства культуры.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури