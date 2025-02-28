ГБР разоблачило чиновника ГСЧС, который два года платил зарплату «мертвым душам»

Экс-начальнику ГСЧС в Донецкой области сообщили о подозрении – государству нанесен ущерб в более чем миллион гривен.

Фото: ГБР

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Государственное бюро расследований разоблачило бывшего начальника пожарно-спасательной части ГСЧС в одном из городов Донецкой области, который в течение почти двух лет выплачивал зарплату подчиненному, который не появлялся на службе. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, с января 2022 года по сентябрь 2023 года чиновник игнорировал отсутствие сотрудника на работе, хотя тот продолжал получать заработную плату. Лишь изредка он выполнял ремонт служебного транспорта. В результате таких действий государству был нанесен ущерб на более 1 млн грн.

Сейчас подозреваемый занимает другую должность. Ему инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Материалы в отношении работника, который незаконно получал зарплату, будут выделены в отдельное уголовное производство.

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