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За незаконное переправление за границу предлагают наказывать до 9 лет лишения свободы без возможности смягчения наказания – законопроект

11:07, 28 февраля 2025
Лицам, которые способствовали незаконному пересечению границы, в случае принятия законопроекта будет грозить до 9 лет лишения свободы без права на смягчение наказания.
За незаконное переправление за границу предлагают наказывать до 9 лет лишения свободы без возможности смягчения наказания – законопроект
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До 9 лет лишения свободы без права применения к виновному лицу наказания с испытательным сроком или его смягчения – такие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс законопроектом 13014-1.

Так, согласно действующей ч. 1 статьи 332 Уголовного кодекса, незаконное переправление лиц через государственную границу, организация незаконного переправления, руководство такими действиями или содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий караются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Однако суд может смягчить наказание или применить к лицу условное наказание, то есть лицо не будет находиться в тюрьме, но будет обязано в течение определенного испытательного срока выполнять соответствующие обязанности.

В свою очередь, новым законопроектом 13014-1 предлагается, чтобы такие действия, совершенные в условиях военного или чрезвычайного положения, наказывались лишением свободы на срок от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

При этом предлагается внести изменения в статьи 69 и 75 Уголовного кодекса и запретить судам назначать более мягкое наказание с учетом обстоятельств и личности виновного, а также запретить судам назначать наказание с испытательным сроком.

Как писала «Судебно-юридическая газета», этим же законопроектом предлагается запретить судам смягчать наказание по статье 336 УК, то есть за уклонение от мобилизации.

Кроме того, законопроектом предлагается уточнить, что под незаконным переправлением через государственную границу Украины следует понимать переправление лиц через границу:

  • любым способом вне соответствующих пунктов пропуска;
  • в пунктах пропуска, но без соответствующих документов;
  • в пунктах пропуска, но по документам, содержащим недостоверные сведения о личности;
  • в пунктах пропуска, но без разрешения соответствующих органов власти.

А под пересечением государственной границы вне пунктов пропуска следует понимать пересечение лицом государственной границы:

  • вне места расположения пункта пропуска;
  • вне места, определенного в пункте пропуска для непосредственного пересечения государственной границы;
  • в месте, определенном в пункте пропуска для пересечения границы, но в момент, когда пункт пропуска не функционировал.

Автор: Наталя Мамченко

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законопроект граница

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За незаконное переправление за границу предлагают наказывать до 9 лет лишения свободы без возможности смягчения наказания – законопроект

Лицам, которые способствовали незаконному пересечению границы, в случае принятия законопроекта будет грозить до 9 лет лишения свободы без права на смягчение наказания.

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