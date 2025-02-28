OpenAI представила новый GPT – самый «человечный» ИИ в своей истории

GPT-4.5 – более точный, интуитивный и персонализированный.

Фото: Habr

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OpenAI представила новую языковую модель искусственного интеллекта GPT-4.5, которую называет своей «самой совершенной», хотя и не самой мощной. Основной акцент сделан на улучшенном взаимодействии с пользователями и более естественном стиле общения.

«Мы настроили GPT-4.5 так, чтобы он лучше сотрудничал, делая разговоры более теплыми, интуитивными и эмоционально насыщенными. Чтобы измерить это, мы попросили людей-тестеров оценить его по сравнению с GPT-4o, и GPT-4.5 превзошел его практически в каждой категории», - рассказал исследователь OpenAI Рафаэль Гонтихо Лопес.

Среди ключевых усовершенствований - улучшенные навыки письма, более глубокие знания о мире и более персонализированный стиль взаимодействия. Кроме того, GPT-4.5 значительно реже генерирует ложную информацию по сравнению с предыдущими версиями.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман отметил, что эта модель первой создала у него ощущение разговора с «умным и вдумчивым человеком». В то же время он признал, что GPT-4.5 не будет устанавливать новых рекордов в тестах производительности.

Предыдущая версия GPT-4.5 уже доступна подписчикам ChatGPT Pro, а со 2 марта ее получат пользователи ChatGPT Plus и Team. Запуск для Enterprise и Edu-аккаунтов состоится в ближайшие недели.

По словам Альтмана, OpenAI планировала одновременный запуск для всех подписок, но столкнулась с нехваткой графических процессоров. «На следующей неделе мы добавим десятки тысяч GPU и тогда расширим доступ», - пояснил он в соцсети X.

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