OpenAI представила новий GPT– найбільш «людяний» ШІ у своїй історії

GPT-4.5 – більш точний, інтуїтивний та персоналізований.

Фото: Habr

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OpenAI представила нову мовну модель штучного інтелекту GPT-4.5, яку називає своєю «найдосконалішою», хоча й не найпотужнішою. Основний акцент зроблено на покращеній взаємодії з користувачами та більш природному стилі спілкування.

«Ми налаштували GPT-4.5 так, щоб він краще співпрацював, роблячи розмови більш теплими, інтуїтивними та емоційно насиченими. Щоб виміряти це, ми попросили людей-тестерів оцінити його в порівнянні з GPT-4o, і GPT-4.5 перевершив його практично в кожній категорії», — розповів дослідник OpenAI Рафаель Гонтіхо Лопес.

Серед ключових удосконалень — покращені навички письма, глибші знання про світ і більш персоналізований стиль взаємодії. Крім того, GPT-4.5 значно рідше генерує помилкову інформацію порівняно з попередніми версіями.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман зазначив, що ця модель першою створила в нього відчуття розмови з «розумною та вдумливою людиною». Водночас він визнав, що GPT-4.5 не встановлюватиме нових рекордів у тестах продуктивності.

Попередня версія GPT-4.5 вже доступна підписникам ChatGPT Pro, а з 2 березня її отримають користувачі ChatGPT Plus та Team. Запуск для Enterprise та Edu-акаунтів відбудеться найближчими тижнями.

За словами Альтмана, OpenAI планувала одночасний запуск для всіх підписок, але стикнулася з нестачею графічних процесорів. «Наступного тижня ми додамо десятки тисяч GPU і тоді розширимо доступ», — пояснив він у соцмережі X.

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