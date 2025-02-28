У Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування права судів призначати умовне покарання за ухилення від мобілізації

У разі прийняття законопроекту суди не зможуть призначати більш м’яке покарання чи покарання з іспитовим строком для осіб, які ухилилися від мобілізації.

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До осіб, які ухиляються від мобілізації, пропонується заборонити застосовувати умовне покарання. Відповідні зміни до Кримінального кодексу пропонує народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк у законопроекті 13014-1.

Нагадаємо, наразі суд, якщо дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, може прийняти рішення про його звільнення від відбування покарання з випробуванням. Про такі випадки писала «Судово-юридична газета».

Наприклад, на Дніпропетровщині чоловік, який має трьох дітей, отримав повістку, але відмовився від мобілізації. Суд врахував те, що чоловік має двоє неповнолітніх дітей та дочку 2005 року народження. Чоловіка визнали винним за статтею 336 КК і засудили до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. Однак, на підставі положень ст. 75 КК засудженого звільнили від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 1 рік і 10 місяців не вчинить нового злочину і виконає обов’язки, передбачені Кримінальним кодексом.

В свою чергу, законопроектом 13014-1 пропонується внести до статті 75 Кримінального кодексу, якою встановити, що покарання з випробуванням не можна застосовувати до ухилянтів (стаття 336 КК) та осіб, які сприяли незаконному перенаправленню через кордон (стаття 332 КК).

Крім того, депутат пропонує у статті 69 КК, яка нині дозволяє судам призначити більш м'яке покарання, ніж передбачено законом, встановити, що суд не може за наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого, з урахуванням особи винного, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції, або перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції, якщо йдеться про статті 332 КК (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та 336 КК (ухилення від призову під час мобілізації).

Таким чином, суди не зможуть з урахуванням обставин призначати ухилянтам та особам, які сприяли незаконному перенаправленню через кордон, більш м’яке покарання.

У поясненнях Максим Павлюк наводить низку судових рішень, в яких під час винесення вироку судді пом’якшували покарання до винних осіб, керуючись згаданими статтями 69, 75 КК.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що у жовтні 2024 року Верховна Рада ухвалила як закон законопроект 12039, за яким обвинувачені в корупційних злочинах зможуть або отримати значно менший строк, або взагалі фактично залишитися на свободі з випробувальним терміном.

Автор: Наталя Мамченко

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