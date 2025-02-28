В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене права судов назначать условное наказание за уклонение от мобилизации

В случае принятия законопроекта суды не смогут назначать более мягкое наказание или наказание с испытательным сроком для лиц, уклонившихся от мобилизации.

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К лицам, уклоняющимся от мобилизации, предлагается запретить применение условного наказания. Соответствующие изменения в Уголовный кодекс предлагает народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк в законопроекте 13014-1.

Напомним, что в настоящее время суд, если придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, может принять решение о его освобождении от отбывания наказания с испытательным сроком. О таких случаях писала «Судебно-юридическая газета».

Например, в Днепропетровской области мужчина, имеющий троих детей, получил повестку, но отказался от мобилизации. Суд учел, что у мужчины двое несовершеннолетних детей и дочь 2005 года рождения. Его признали виновным по статье 336 УК и приговорили к трем годам лишения свободы. Однако на основании положений статьи 75 УК осужденного освободили от отбывания наказания при условии, что в течение испытательного срока продолжительностью 1 год и 10 месяцев он не совершит нового преступления и выполнит обязанности, предусмотренные Уголовным кодексом.

В свою очередь, законопроект 13014-1 предлагает внести в статью 75 Уголовного кодекса изменение, согласно которому наказание с испытательным сроком не может применяться к уклонистам (статья 336 УК) и лицам, способствовавшим незаконному переправлению через границу (статья 332 УК).

Кроме того, депутат предлагает внести изменения в статью 69 УК, которая в настоящее время позволяет судам назначать более мягкое наказание, чем предусмотрено законом. Предлагается установить, что суд не может, даже при наличии нескольких смягчающих обстоятельств, существенно уменьшающих степень тяжести совершенного преступления, назначить основное наказание ниже минимальной границы, установленной санкцией, или перейти к другому, более мягкому виду основного наказания, не указанному в санкции, если речь идет о статьях 332 УК (незаконное переправление лиц через государственную границу) и 336 УК (уклонение от призыва во время мобилизации).

Таким образом, суды не смогут с учетом обстоятельств назначать уклонистам и лицам, способствовавшим незаконному переправлению через границу, более мягкое наказание.

В пояснении Максим Павлюк приводит ряд судебных решений, в которых судьи при вынесении приговора смягчали наказание виновным лицам, руководствуясь упомянутыми статьями 69 и 75 УК.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в октябре 2024 года Верховная Рада приняла в качестве закона законопроект №12039, согласно которому обвиняемые в коррупционных преступлениях смогут либо получить значительно меньший срок, либо вообще остаться на свободе с испытательным сроком.

Автор: Наталя Мамченко

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