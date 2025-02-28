За незаконне перенаправлення за кордон пропонують карати до 9 років позбавлення волі без можливості пом’якшення покарання – законопроект

Особам, які сприяли незаконному перетину кордону, у разі прийняття законопроекту буде загрожувати до 9 років позбавлення волі без права на пом’якшення покарання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До 9 років позбавлення волі без права застосування до винної особи покарання з іспитовим строком чи пом’якшення покарання. Такі зміни пропонується внести до Кримінального кодексу законопроектом 13014-1.

Так, за чинною ч. 1 статті 332 Кримінального кодексу незаконне переправлення осіб через державний кордон, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Однак суд може пом’якшити покарання чи застосувати до особи умовне покарання, тобто, особа не повинна буде знаходитися у в’язниці, але буде зобов’язана протягом певного іспитового строку виконувати відповідні обов’язки.

В свою чергу, новим законопроектом 13014-1 пропонується, аби такі дії, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану, каралися позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

При цьому пропонується внести зміни до статей 69 та 75 Кримінального кодексу і заборонити судам призначати більш м’яке покарання з урахуванням обставин і особи винного, а також заборонити судам призначати покарання з випробуванням.

Як писала «Судово-юридична газета», також цим законопроектом пропонується заборонити судам пом’якшувати покарання за статтею 336 КК, тобто, за ухилення від мобілізації.

Крім того, законопроектом пропонується уточнити, що під незаконним переправленням через державний кордон України слід розуміти переправлення осіб через державний кордон:

будь-яким способом поза відповідними пунктами пропуску;

у пунктах пропуску, але без відповідних документів;

у пунктах пропуску, але за документами, які містять недостовірні відомості про особу;

у пунктах пропуску, але без дозволу відповідних органів влади.

А під перетинанням державного кордону поза пунктами пропуску через державний кордон слід розуміти перетин особою державного кордону:

поза місцем розташування пункту пропуску;

поза місцем, визначеним у пункті пропуску для безпосереднього перетинання державного кордону;

в місці, визначеному в пункті пропуску для безпосереднього перетинання державного кордону місці, але в час, коли пункт пропуску не функціонував.