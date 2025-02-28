ДБР викрило посадовця ДСНС, який два роки платив зарплату «мертвим душам»

Ексначальнику ДСНС на Донеччині повідомили про підозру – державі завдано збитків у понад мільйон гривень.

Фото: ДБР

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Державне бюро розслідувань викрило колишнього начальника пожежно-рятувальної частини ДСНС в одному з міст Донеччини, який протягом майже двох років виплачував зарплату підлеглому, що не з’являвся на службі. Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, з січня 2022 року по вересень 2023 року посадовець ігнорував відсутність співробітника на роботі, хоча той продовжував отримувати заробітну плату. Лише зрідка він виконував ремонт службового транспорту. Внаслідок таких дій державі було завдано збитків на понад 1 млн грн.

Наразі підозрюваний займає іншу посаду. Йому інкримінують зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Матеріали щодо працівника, який незаконно отримував зарплатню, будуть виділені в окреме кримінальне провадження.

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