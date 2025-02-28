В Україні визначать спеціальності, освіту за якими не визнаватимуть з ТОТ – МОН

В Україні можуть не визнати освіту з військових, правових та безпекових спеціальностей із ТОТ.

Фото: ukrinform

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Міністерство освіти і науки України підготувало проєкт порядку визнання результатів навчання на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), яким передбачено перелік спеціальностей, що не підлягатимуть визнанню в Україні.

Як повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, документ уже направлено на розгляд Кабінету Міністрів, і наразі триває його доопрацювання. Згідно з положенням, не будуть визнаватися спеціальності, пов’язані з військовою справою, правом, кібербезпекою, державною безпекою та богослов’ям.

«Проєкт акту надіслано на розгляд Кабінету міністрів, наразі відбувається його доопрацювання з Секретаріатом КМУ. Положенням передбачено перелік спеціальностей, які не будуть визнаватися в Україні. Це спеціальності, які стосуються військових спеціальностей, правничі, кібербезпека, державна безпека, богослов'я. Все інше визнаватися буде», - сказав Лісовий під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді.

Також не підлягатимуть визнанню результати навчання на магістерському рівні за цими напрямками. Решта спеціальностей, здобутих на ТОТ, підлягатимуть процедурі визнання відповідно до встановленого порядку.

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