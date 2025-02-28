Переходного периода не будет – с 1 марта все магазины, аптеки и кафе перейдут на новые чеки

Новые требования к фискальным чекам вступают в силу с 1 марта 2025.

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Министерство финансов Украины напомнило, что с 1 марта 2025 года вступают в силу новые требования к форме и содержанию фискальных чеков. Переходный период больше не будет продлен, несмотря на призывы бизнеса. Об этом сообщили в ведомстве.

Еще в 2023 году Минфин начал обсуждение изменений к формам расчетных документов с общественностью и бизнесом, в частности с производителями кассовой техники. Это позволило подготовить проект приказа о внесении изменений и обеспечить бизнесу достаточно времени для адаптации.

«11 января 2025 года вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 22 ноября 2024 года № 601 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 21 января 2016 года № 13» и две редакции изменений к нему (приказы в № 632 и № 674)», - говорится в сообщении.

Также, согласно Закону Украины от 29 июня 2023 года, с 1 марта 2025 года будет обеспечено тестовое функционирование Электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Одно из основных требований - указание уникального идентификатора электронной марки акцизного налога в новых фискальных чеках.

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