Налоговая объяснила, обязательно ли отображать строку «сдача» в новых фискальных чеках

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 марта все магазины, аптеки и кафе перешли на новые чеки.
Государственная налоговая служба Украины сообщила, что в фискальном кассовом чеке отображаются только те реквизиты, которые имеются у плательщика при формировании конкретного чека.
«То есть строка «сдача» не заполняется, если сдачи при проведении расчета не было.
Это правило касается и других реквизитов, предусмотренных формой», – заявили в налоговой.
Также в налоговой привели пример реквизитов, которые могут не указываться:
▪️ ИНН плательщика НДС – если плательщик не зарегистрирован плательщиком НДС;
▪️ УКТВЭД – если товар не подакцизный;
▪️ реквизит марки акцизного налога – если товар не маркирован;
▪️ строки 12–17 – если при расчете не использовалась платежная карта и устройства не соединены и не объединены;
▪️ ставки налогов – если субъект хозяйствования не является плательщиком таких налогов и т. д.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.