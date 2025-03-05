Налоговая объяснила, обязательно ли отображать строку «сдача» в новых фискальных чеках

В ГНС заявили, что строка «сдача» не заполняется, если сдачи при проведении расчета не было.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 марта все магазины, аптеки и кафе перешли на новые чеки.

Государственная налоговая служба Украины сообщила, что в фискальном кассовом чеке отображаются только те реквизиты, которые имеются у плательщика при формировании конкретного чека.

«То есть строка «сдача» не заполняется, если сдачи при проведении расчета не было.

Это правило касается и других реквизитов, предусмотренных формой», – заявили в налоговой.

Также в налоговой привели пример реквизитов, которые могут не указываться:

▪️ ИНН плательщика НДС – если плательщик не зарегистрирован плательщиком НДС;

▪️ УКТВЭД – если товар не подакцизный;

▪️ реквизит марки акцизного налога – если товар не маркирован;

▪️ строки 12–17 – если при расчете не использовалась платежная карта и устройства не соединены и не объединены;

▪️ ставки налогов – если субъект хозяйствования не является плательщиком таких налогов и т. д.

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