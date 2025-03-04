Ни Европа, ни США, ни Украина «не могут продолжать эту войну до бесконечности», — Венс призвал Украину к переговорам

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Украина должна сесть за стол переговоров начать диалог с США.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что война в Украине дошла до точки, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни Украина "не могут продолжать эту войну до бесконечности". Также он добавил, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы украинские власти вернулись за стол переговоров. Об этом Вэнс сказал во время общения с журналистами.

По его словам, США хотят, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна и призвал к переговорам.

"Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров и президент (Дональд Трамп) пытается послать очень четкое послание. Украинцы должны сесть за стол переговоров и начать договариваться с президентом Трампом", - добавил Венс.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что соглашение о полезных ископаемых все еще возможно, Венс сказал: "Безусловно, да".

"И я думаю, что президент все еще привержен соглашению по минералам. Я думаю, мы услышали несколько положительных моментов, но пока, конечно, не подписали соглашение с нашими друзьями в Украине", – отметил вице-президент США.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поскорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

Также Президент отметил, что Украина стремится к миру и готова работать для этого с США.

Отметим, что Верховная Рада обратилась к Дональду Трампу о необходимости партнерства с США в сфере полезных ископаемых.

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