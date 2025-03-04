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У комітеті Верховної Ради проведуть спеціальне засідання, присвячене необхідності забезпечення виїзду військовозобов’язаних журналістів і артистів за кордон

19:13, 4 березня 2025
На думку народних депутатів, забезпечення виїзду військовозобов’язаних журналістів та артистів за кордон за «листами сприяння» Мінкульту – це дуже важливе та нагальне питання.
У комітеті Верховної Ради проведуть спеціальне засідання, присвячене необхідності забезпечення виїзду військовозобов’язаних журналістів і артистів за кордон
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Комітет Верховної Ради з питань інформаційної політики, який очолює Микита Потураєв, проведе спеціальне засідання, яке буде присвячене темі виїзду військовозобов’язаних митців та журналістів за кордон. Воно відбудеться 5 березня і буде транслюватися у прямому ефірі.

Цьому передувала робоча зустріч заступника міністра культури та стратегічних комунікацій Андрія Наджоса з народними депутатами. У ній взяли участь голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, його заступник Євгеній Брагар та заступник голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Як повідомили у Мінкульті, зустріч була присвячена прискоренню відновлення процедури тимчасового виїзду митців та працівників медіа за кордон із робочою метою за «листами сприяння» Міністерства культури та стратегічних комунікацій. 

Андрій Наджос наголосив, що МКСК активно працює над якнайскорішим врегулюванням правил виїзду для митців та працівників медіа, які є військовозобов’язаними.

Зі свого боку, Ярослав Юрчишин підкреслив готовність представників українського парламенту «сприяти у вирішенні зазначеного питання» та підкреслив «важливість представлення МКСК нових правил для представників медіа та культурної спільноти».

Нагадаємо, що низка медіа нещодавно отримала бронювання від Мінкульту. Однак з 3 березня Мінкульт припинив практику видачі листів-клопотань до Прикордонної служби, за якими журналісти, митці, артисти виїжджали за кордон. У тому числі – заброньовані.

Народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що 579 чоловіків, які виїжджали за такими листами-клопотаннями після цього не повернулися – це чоловіки, що мали відповідний лист від Мінкульту.

Слід зазначити, що деякі медіа, які отримали бронювання, також раніше отримували фінансування від USAID. За програмою USAID «Медійна програма в Україні» загальною вартістю 75 млн доларів США реципієнтами (отримувачами) були зокрема ГО «Інститут Масової Інформації», ГО «Детектор Медіа», ГО «Громадське телебачення», ГО «Українська правда», ТОВ «ЗН УА» (Дзеркало тижня – прим. ред.), ТОВ «Інформаційне агентство «Лігабізнесінформ», ГО «Українське Телебачення Торонто», ВГО «Комісія з журналістської етики», ТОВ «БАБЕЛЬ» тощо.

Раніше ми повідомляли, що певні організації мали можливість бронювання до 100% свого персоналу завдяки тому, що отримують гранти. Однак після призупинки фінансування USAID виникли питання стосовно їх бронювання.

Ярослав Юрчишин також повідомляв, що його Комітету тепер складніше проводити круглі столи, бо припинилося фінансування відповідної програми USAID. Він назвав зупинку фінансування USAID «викликом», бо для того, щоб «провести хороший круглий стіл потрібен ресурс, і не лише часовий». Загальна вартість відповідної програми USAID «Рада: наступне покоління», за даними Кабінету Міністрів, складала 25 млн доларів США.

Серед іншого, в рамках цієї програми USAID учасниками круглого столу, організованого Комітетом зі свободи слова, пропонувалося здійснити візит до європейських інституцій, аби там поділилися досвідом обмеження соціальних мереж, які не хочуть співпрацювати – тоді йшлося про заборону Telegram в Україні.

Додамо, що у Апараті Верховної Ради повідомили, що наразі інформація стосовно офіційних закордонних візитів самого Ярослава Юрчишина як голови Комітету «належить до інформації з обмеженим доступом».

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України журналіст військовозобов'язаний кордон

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