По письмам-ходатайствам органов власти в течение 2024 года за границу выехало 15,7 тысячи мужчин, не вернулись – 1130

Половина таких мужчин, которые покинули страну благодаря этим письмам и не вернулись, выехали по ходатайству Министерства культуры.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», с 3 марта 2025 года Министерство культуры приостанавливает выдачу писем поддержки для выезда за границу военнообязанных артистов и журналистов. В настоящее время Минкульт разработал проект изменений, который предусматривает установление четких требований для предоставления писем поддержки на выезд мужчинам призывного возраста, работающим в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и медиа.

Позже в Минкульте объяснили, откуда вообще появились письма в пограничную службу для выезда журналистов и артистов. По словам советника министра, эти письма «были вне правового поля», и в связи с тем, что мужчины не вернулись, возбуждаются уголовные производства против госслужащих Минкульта.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк привела данные о количестве мужчин, которые в 2024 году выехали за границу по аналогичным письмам от различных государственных органов.

«Хорошо, что пересматриваются правила пересечения границы для лиц, подпадающих под мобилизацию, ведь только за прошлый год у нас пропало людей, как минимум, на три батальона.

В ходе проведенного анализа установлено, что в течение 2024 года в адрес Администрации Госпогранслужбы поступило 14 287 писем от органов государственной власти с ходатайствами о предоставлении разрешения на выезд за пределы страны 19 713 мужчинам. Из них 15 711 мужчин пересекли государственную границу Украины», — отметила народный депутат.

По ее словам, из этих 15,7 тысяч мужчин 1130 не вернулись на территорию Украины, в частности, те, кто выехал по ходатайствам:

Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины – 579 мужчин;

Министерства молодежи и спорта Украины – 366 мужчин;

Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести – 89 мужчин;

Министерства образования и науки Украины – 61 мужчина;

Министерства аграрной политики и продовольствия Украины – 19 мужчин;

Министерства экономики Украины – 16 мужчин.

Кроме того, добавила Василевская-Смаглюк, в письмах относительно 953 мужчин были указаны неполные персональные данные, что делает невозможной их идентификацию для дальнейшего анализа (указаны только фамилия и имя, фамилия с инициалами, фамилии и имена с ошибками, либо ошибки в паспортных данных).

Следует отметить, что ранее Министерство культуры и стратегических коммуникаций подтвердило ряду медиа статус «критически важных предприятий», что позволяет им бронировать военнообязанных сотрудников на период мобилизации. В частности, приказы Минкульта касаются сайта NV (ООО «ВД «МЕДИА-ДК») и Радио НВ (ООО «ТРК «РАДИО-ЭРА»), сайта «Украинская правда» (ООО «УП МЕДИА ПЛЮС»), Подробности (ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ») и других.

До этого, после появления информации о приостановке программ грантов от USAID, Общественный совет при Нацсовете обратился в Кабмин по поводу бронирования отдельных медиа.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что часть организаций, в связи с получением донорской помощи, имела право на 100% бронирование своих сотрудников.

Также мы писали, что по программе USAID «Медийная программа в Украине» общей стоимостью 75 млн долларов США получателями (реципиентами) были, в частности, ОО «Институт массовой информации», ОО «Детектор медиа», ОО «Общественное телевидение», ОО «Украинская правда», ООО «ЗН УА» (Зеркало недели – прим. ред.), ООО «Информационное агентство «Лигабизнесинформ», ОО «Украинское телевидение Торонто», Всеукраинская общественная организация «Комиссия по журналистской этике», ООО «БАБЕЛЬ» и другие.

Напомним, Кабмин также отменил право Минразвития и военных администраций разрешать выезд водителей за границу для обеспечения нужд ВСУ и перевозки «гуманитарки».

Автор: Наталя Мамченко

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