Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

По письмам-ходатайствам органов власти в течение 2024 года за границу выехало 15,7 тысячи мужчин, не вернулись – 1130

07:55, 28 февраля 2025
Половина таких мужчин, которые покинули страну благодаря этим письмам и не вернулись, выехали по ходатайству Министерства культуры.
По письмам-ходатайствам органов власти в течение 2024 года за границу выехало 15,7 тысячи мужчин, не вернулись – 1130
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», с 3 марта 2025 года Министерство культуры приостанавливает выдачу писем поддержки для выезда за границу военнообязанных артистов и журналистов. В настоящее время Минкульт разработал проект изменений, который предусматривает установление четких требований для предоставления писем поддержки на выезд мужчинам призывного возраста, работающим в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и медиа.

Позже в Минкульте объяснили, откуда вообще появились письма в пограничную службу для выезда журналистов и артистов. По словам советника министра, эти письма «были вне правового поля», и в связи с тем, что мужчины не вернулись, возбуждаются уголовные производства против госслужащих Минкульта.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк привела данные о количестве мужчин, которые в 2024 году выехали за границу по аналогичным письмам от различных государственных органов.

«Хорошо, что пересматриваются правила пересечения границы для лиц, подпадающих под мобилизацию, ведь только за прошлый год у нас пропало людей, как минимум, на три батальона.

В ходе проведенного анализа установлено, что в течение 2024 года в адрес Администрации Госпогранслужбы поступило 14 287 писем от органов государственной власти с ходатайствами о предоставлении разрешения на выезд за пределы страны 19 713 мужчинам. Из них 15 711 мужчин пересекли государственную границу Украины», — отметила народный депутат.

По ее словам, из этих 15,7 тысяч мужчин 1130 не вернулись на территорию Украины, в частности, те, кто выехал по ходатайствам:

  • Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины – 579 мужчин;
  • Министерства молодежи и спорта Украины – 366 мужчин;
  • Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести – 89 мужчин;
  • Министерства образования и науки Украины – 61 мужчина;
  • Министерства аграрной политики и продовольствия Украины – 19 мужчин;
  • Министерства экономики Украины – 16 мужчин.

Кроме того, добавила Василевская-Смаглюк, в письмах относительно 953 мужчин были указаны неполные персональные данные, что делает невозможной их идентификацию для дальнейшего анализа (указаны только фамилия и имя, фамилия с инициалами, фамилии и имена с ошибками, либо ошибки в паспортных данных).

Следует отметить, что ранее Министерство культуры и стратегических коммуникаций подтвердило ряду медиа статус «критически важных предприятий», что позволяет им бронировать военнообязанных сотрудников на период мобилизации. В частности, приказы Минкульта касаются сайта NV (ООО «ВД «МЕДИА-ДК») и Радио НВ (ООО «ТРК «РАДИО-ЭРА»), сайта «Украинская правда» (ООО «УП МЕДИА ПЛЮС»), Подробности (ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ») и других.

До этого, после появления информации о приостановке программ грантов от USAID, Общественный совет при Нацсовете обратился в Кабмин по поводу бронирования отдельных медиа.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что часть организаций, в связи с получением донорской помощи, имела право на 100% бронирование своих сотрудников.

Также мы писали, что по программе USAID «Медийная программа в Украине» общей стоимостью 75 млн долларов США получателями (реципиентами) были, в частности, ОО «Институт массовой информации», ОО «Детектор медиа», ОО «Общественное телевидение», ОО «Украинская правда», ООО «ЗН УА» (Зеркало недели – прим. ред.), ООО «Информационное агентство «Лигабизнесинформ», ОО «Украинское телевидение Торонто», Всеукраинская общественная организация «Комиссия по журналистской этике», ООО «БАБЕЛЬ» и другие.

Напомним, Кабмин также отменил право Минразвития и военных администраций разрешать выезд водителей за границу для обеспечения нужд ВСУ и перевозки «гуманитарки».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пограничники Государственная пограничная служба Министерство культуры и стратегических коммуникаций пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Загранкомандировки судей Верховного Суда — кто, куда и когда ездил за границу в 2022-2024 годах

С 2022 года по декабрь 2024 года судьи Верховного Суда совершили 264 официальных заграничных командировки в 29 стран Европы, Северной Америки и Азии.

По письмам-ходатайствам органов власти в течение 2024 года за границу выехало 15,7 тысячи мужчин, не вернулись – 1130

Половина таких мужчин, которые покинули страну благодаря этим письмам и не вернулись, выехали по ходатайству Министерства культуры.

Глава Верховного суда США Джон Робертс остановил действие определения федерального судьи, который приказал Госдепу и USAID выплатить средства получателям грантов

Ранее Амир Али дал время Государственному департаменту и USAID до полуночи 26 февраля, чтобы оплатить все счета за работу, выполненную иностранными подрядчиками Агентства до 13 февраля.

От Ужгорода до Печерского райсуда Киева — опубликован список судов для новых командировок ранее уже откомандированных судей

Судьи, бессрочно командированные в суды с чрезмерной нагрузкой, смогут работать и дальше.

Кабмин уполномочил Юлию Свириденко или Андрея Сибигу на подписание соглашения с США по полезным ископаемым, но текст соглашения все еще держит в секрете

Распоряжение правительства уполномочивает «либо министра экономики, либо министра иностранных дел» подписать одобренное Кабмином соглашение с США, но не конкретизирует, о чем именно это соглашение.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури