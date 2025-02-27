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На Закарпатье стремительно возросло количество миллионеров, а рекордсмен задекларировал 54 млн грн

18:31, 27 февраля 2025
Число миллионеров на Закарпатье возросло до 148, а самый большой задекларированный доход — 54 млн грн, полученные из дивидендов.
На Закарпатье стремительно возросло количество миллионеров, а рекордсмен задекларировал 54 млн грн
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С 1 января 2025 года началась ежегодная кампания декларирования государственных служащих за 2024 год. Она продлится до 31 марта включительно.

На Закарпатье на протяжении 2024 года почти 150 граждан указали в декларации доход более 1 миллиона гривен.

В то же время в 2023 году миллионеров было 94. Об этом сообщает ГНС в Закарпатской области.

Общий задекларированный доход составил 1 млрд 691,74 млн грн, из которых граждане самостоятельно вывели к уплате 42,39 млн грн налога на доходы физических лиц и 5,25 млн грн военного сбора.

Согласно статистике, 148 закарпатцев задекларировали доход более 1 млн. грн. каждый. Итого эти плательщики задекларировали доход 558,3 млн грн, из которых самостоятельно выведено к уплате 24,6 млн грн НДФЛ и 2,6 млн грн военного сбора.

Наибольшее количество миллионеров Закарпатья проживают в Ужгороде (59) и Мукачево (32). Наибольшая сумма задекларирована жителем города Мукачево (54 млн грн) – доход, полученный в виде дивидендов.

Также в прошлом году 3749 граждан воспользовались правом на получение налоговой скидки.

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